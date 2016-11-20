Emekliye yeni maaş

Milyonlarca emeklinin maaşı Ocak ayı ile birlikte değişecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3 alırken SSK ve Bağ-Kur’luya yüzde 3.73 verilecek. En düşük işçi emeklisi maaşı 2000 öncesi için 1.489 lira olacak
Milyonlarca emekli için 2016 yılı üç ayrı zam aldıkları bir dönem oldu. Emekliler dördüncü zamlarını ise iki ay sonra Ocak 2017'de maaşlarında görecek. Her yıl 2 zam alan emekliler 2016 yılında çıkartılan bir yasa ile seyyanen artışa da kavuştular. 2015 Temmuz'unda bin 100 lira maaş alan emeklileresağlanan 100 liralık artış 2016 yılı ile birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtıldı. 100 liralık artışın dışında emekliler Ocak ayında yüzde3.86 oranındaki enflasyonu da zam olarak maaşlarında gördüler. Yılın üçüncü zammı ise Temmuz ayında gerçekleşti. Ocak ayından sonraki 6 aylık dönemde oluşan yüzde3.63'lük enflasyon yine maaşlara eklendi. Emekliler şimdi Ocak ayında oluşacak 6 aylık enflasyona kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 7.5 olarak açıkladı. Merkez bankasının tahmini tutarsa emekliler Ocak'ta yüzde 3.73 oranında bir ek zam daha alacak. Buna göre de en düşük aylık esnaf emeklilerinde maaş bin 206 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 389 liraya yükselecek. Türkiye Emekliler Derneği(TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ-Kur esnafemeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde bulunuyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 olarak gerçekleşirse bu maaşlarda artış meydana gelecek. Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve emeklilerine Ocak 2017'de yüzde 3 zam ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde fark verilecek. Ancak Merkez'in öngörüsü doğrultusunda 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 çıkması bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emeklileri Ocak 2017'de enflasyon farkı alamayacak. Zam oranı yüzde 3 olacak.
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