Yol Durumu
  1. Kartlı ödemeler güvenli büyüyor
  2. Rötar olursa tazminat ödenecek

ına komşu akını

Cuma günleri ’de kurulan Sosyete ı’na ve ’dan özel seferler düzenleniyor. Komşular ini Türkiye’de yapmaktan memnun...

Edirne pazarına komşu akını
Balkanların en büyük 'Sosyete ı' olarak da bilinen Ulus Pazarı her Cuma aynı manzaraya sahne oluyor. Bulgar ve Yunanların büyük ilgi gösterdiği pazara çevre illerden gelen vatandaşlar da olmak üzere ortalama 50 bin kişi akın ediyor. Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'deki pazarda yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

GÜNDE 60 BİN KİŞİ GELİYOR
Kışlık alışverişini Ulus Pazarı'ndan yapan Bulgar ve Yunanlılar, her Cuma günü otobüs ve otomobilleriyle sınır kapılarından giriş yapıyor. Bir gününü kentte geçiren Bulgar ve Yunan vatandaşlar, kentin ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Genellikle kadınların rağbet gösterdiği pazarda, bu kez erkekler de yer alırken giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandı. Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, "Cuma günleri 50-60 bin kişinin pazara geldiğini tahmin ediyoruz. Yoğunluk aşırı derecede. 4 ana kapımız hınca hınç dolmakta. Pazarın kapalı olması dolayısıyla kış şartlarından çok etkilenmiyoruz" dedi.
Etiketler: , , , ,
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar