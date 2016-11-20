Edirne pazarına komşu akını

Balkanların en büyük 'Sosyete Pazarı' olarak da bilinen Edirne Ulus Pazarı her Cuma aynı manzaraya sahne oluyor. Bulgar veYunanların büyük ilgi gösterdiği pazara çevre illerden gelen vatandaşlar da olmak üzere ortalama 50 bin kişi akın ediyor. Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'deki pazarda alışveriş yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.
GÜNDE 60 BİN KİŞİ GELİYOR
Kışlık alışverişini Ulus Pazarı'ndan yapan Bulgar ve Yunanlılar, her Cuma günü otobüs ve otomobilleriyle sınır kapılarından giriş yapıyor. Bir gününü kentte geçiren Bulgar ve Yunan vatandaşlar, kentin ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Genellikle kadınların rağbet gösterdiği pazarda, bu kez erkekler de yer alırken giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandı. Ulus Pazarı Yönetim KuruluBaşkanı Bülent Reisoğlu, "Cuma günleri 50-60 bin kişininpazara geldiğini tahmin ediyoruz. Yoğunluk aşırı derecede. 4 ana kapımız hınca hınç dolmakta. Pazarınkapalı olması dolayısıyla kışşartlarından çok etkilenmiyoruz" dedi.
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