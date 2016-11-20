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Dünyanın en iyisi Türkiye’den

Dünyanın en iyisi Türkiye’den
Gürsoy Grup bünyesinde yer alan , dünyanın en büyük ve uluslararası Perakende ve Gayrımenkul Fuarı MAPIC'de, dünyaca ünlü markaları geride bırakarak, "Best Outlet Center" kategorisinde ilk üçe girdi. Cannes'da, geceye katılan Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Faruk Çizmecioğlu, "Venezia, Venedik rüyasını İstanbul'da yaşatan bir proje. Bu projenin bugün dünyanın en iyi outlet Perakende markalarını geride bırakarak ilk üçe girmesi ülkemiz adına da bizi gururlandırdı" dedi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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