Dünyanın en iyisi Türkiye’den

Gürsoy Grup bünyesinde yer alan Venezia Mega Outlet, dünyanın en büyük ve uluslararası Perakende ve Gayrımenkul Fuarı MAPIC'de, dünyaca ünlü markaları geride bırakarak, "Best Outlet Center" kategorisinde ilk üçe girdi. Cannes'da, geceye katılan Venezia Mega Outlet Genel Müdürü FarukÇizmecioğlu, "Venezia, Venedik rüyasını İstanbul'da yaşatan bir proje. Bu projenin bugün dünyanın en iyi outlet Perakende markalarını geride bırakarak ilk üçe girmesi ülkemiz adına da bizi gururlandırdı" dedi.
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