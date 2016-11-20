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da kapılar ’ye açılacak

tüketimi yıllık 50 milyar metrekübe ulaşan yeni boru hattı projelerini devreye sokuyor. Uluslararası 5 projeye yenileri de eklenecek...

Doğalgazda kapılar Türkiye’ye açılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği bölgesel iş birlikleriyle, 'nin ticareti merkezi olma hedefine katkı sağlayacak çalışmalara hız verdi. Avrupa'nın en fazla enerji ithal eden ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 50 milyar metrekübü buluyor. Bu kapsamda arz güvenliğini garanti altına almak isteyen Türkiye, doğalgaz boru hatları projelerine ağırlık veriyor. Türkiye'nin şu an uluslararası alanda 5 doğalgaz boru hattı bulunuyor. Türkiye, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Mavi Akım ve Türkiye-Rusya Doğalgaz Boru Hattı ile Türkiye-İran Doğalgaz Boru Hattı'ndan gaz tedarik ederken, Avrupa ile bağlantıyı sağlayan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı üzerinden de Yunanistan'a gaz gönderiyor. Bakanlık, Azerbaycan'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve bu projenin Avrupa ayağı olarak görülen Trans Adriyatik Boru Hattı ile (TAP) Türk Akımı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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