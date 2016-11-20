Doğalgazda kapılar Türkiye’ye açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği bölgesel iş birlikleriyle, Türkiye'nin doğalgaz ticareti merkezi olma hedefine katkı sağlayacak çalışmalara hız verdi. Avrupa'nın en fazla enerji ithal edenülkeleri arasında yer alan Türkiye'ninyıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık50 milyar metrekübü buluyor. Bukapsamda arz güvenliğini garanti altınaalmak isteyen Türkiye, doğalgaz boruhatları projelerine ağırlık veriyor. Türkiye'nin şu an uluslararası alanda 5 doğalgaz boru hattı bulunuyor. Türkiye, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Mavi Akım ve Türkiye-Rusya Doğalgaz Boru Hattı ile Türkiye-İran Doğalgaz Boru Hattı'ndan gaz tedarik ederken, Avrupa ile bağlantıyı sağlayan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı üzerinden de Yunanistan'a gaz gönderiyor. Bakanlık, Azerbaycan'dan Türkiyeve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacakTrans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı(TANAP) ve bu projenin Avrupa ayağıolarak görülen Trans Adriyatik BoruHattı ile (TAP) Türk Akımı'ndakigelişmeleri yakından takip ediyor.
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