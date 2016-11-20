Yol Durumu
  1. Kanal İstanbul’un parası tamam
  2. Emekliye yeni maaş

Devletten emeklilik sistemine 2 milyar lira

Devletten emeklilik sistemine 2 milyar lira
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için devletin cebinden çıkan para 10 ayda yaklaşık 2 milyar liraya dayandı. 'teki katılımcı sayısı 31 Ekim 2016 itibarıyla 6 milyon 514 bin 155 oldu.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 51 milyar 665 milyon 989 bin 191 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 993 milyon 745 bin 285 lira olarak gerçekleşti. Verilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 1 Ocak 2016 itibarıyla 6 milyon 39 bin 300 oldu. Bu rakam 31 Ekim 2016 sonunda 6 milyon 514 bin 155'e çıktı.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar