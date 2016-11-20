Devletten emeklilik sistemine 2 milyar lira

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) için devletin cebinden çıkan para 10 ayda yaklaşık 2 milyar liraya dayandı. BES'teki katılımcı sayısı 31 Ekim 2016 itibarıyla 6milyon 514 bin 155 oldu.
Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 51 milyar 665 milyon 989 bin 191 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 993 milyon 745 bin 285 lira olarak gerçekleşti. Verilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 1 Ocak 2016 itibarıyla 6 milyon 39 bin 300 oldu. Burakam 31 Ekim 2016 sonunda 6 milyon514 bin 155'e çıktı.
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