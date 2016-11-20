Borsanın lideri Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, bugün ezeli rakibi Galatasaray ile Kadıköy'de karşılaşacak. Hisse senedi kapanış fiyatlarına göre Fenerbahçe, 333.5milyon dolar ile borsada piyasa değeri en yüksek kulüp konumunda bulunuyor. Beşiktaş 316.8 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 214.8 milyon dolarlık piyasa değeri üzerinden işlem görüyor. Trabzonspor'un piyasa değeri ise yaklaşık 95 milyondolar seviyesinde. Oyuncuların bonservis bedellerine göre ise Fenerbahçe takımının değeri 167.3, Galatasay'ın değeri ise 113.3 milyon dolar.
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