VW 30 bin kişiyi atıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), dünya çapında 30 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İş kaybının büyük kısmı Almanya'da olacak. Şirket sadece Almanya'da 23 bin kişiyi işten çıkartacak. Otomobillerinin karbon salımı testlerinin sağlıklı yapılmadığı ortaya çıkınca yaşanan skandalı atlatmaya çalışan Volkswagen, markasının imajını yenilemeyi ve yeni elektrikli ve sürücüsüz araçlar geliştirmeyi hedefliyor. 30 bin kişinin işten çıkartılmasının şirkete 2020 itibarıyla, yılda 3 milyar 700 milyon euro tasarruf sağlayacağı hesaplandı.