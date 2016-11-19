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’den seferi

THY’den Havana seferi
Türk Hava Yolları (THY), Küba'nın başkenti Havana ile Venezuela'nın başkenti Karakas'a 20 Aralık'ta sefer başlatacak. Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; Amerika kıtasında Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota, Panama, Toronto, Montreal, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Washington, Boston, San Francisco, Miami ve Atlanta'nın ardından uçuş sağlanan 16'ncı ve 17'nci noktalar olan ve Karakas'a uçuşlar, 20 Aralık'tan itibaren salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı icra edilecek. İstanbul'dan Havana ve Karakas'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

ALTIN ÖDÜL KAZANDI
Bu arada THY, 'Batman v Superman: Adaletin Şafağı' filminde yaptığı reklam kampanyası ile Altın Epica ödülüne hak kazandı. THY'den yapılan açıklamaya göre; ürün ve ürün yerleştirme kategorisinde Altın Epica'ya layık görülen THY, 'Batman v Superman' reklam kampanyası ile süper kahramanlar evreninde bir havayolu şirketi olarak boy gösterdi. Kampanya, tüm dünyada 125 milyon haber getirisinin yanı sıra 30 milyon YouTube izleyicisine ulaştı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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