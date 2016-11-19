THY’den Havana seferi

Türk HavaYolları (THY),Küba'nın başkentiHavana ileVenezuela'nınbaşkenti Karakas'a20 Aralık'ta sefer başlatacak.THY Basın Müşavirliğinden yapılanaçıklamaya göre; Amerika kıtasında BuenosAires, Sao Paulo, Bogota, Panama, Toronto,Montreal, Chicago, Houston, Los Angeles, NewYork, Washington, Boston, San Francisco,Miami ve Atlanta'nın ardından uçuş sağlanan16'ncı ve 17'nci noktalar olan Havana veKarakas'a uçuşlar, 20 Aralık'tan itibarensalı, perşembe ve pazar günleri olmak üzerehaftada 3 gün karşılıklı icra edilecek.İstanbul'dan Havana ve Karakas'a tümvergiler dahil gidiş-dönüş 699 dolardanbaşlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.
ALTIN ÖDÜL KAZANDI
Bu arada THY, 'Batman v Superman:Adaletin Şafağı' filminde yaptığı reklamkampanyası ile Altın Epica ödülüne hakkazandı. THY'den yapılan açıklamaya göre;ürün ve ürün yerleştirme kategorisindeAltın Epica'ya layık görülen THY, 'Batmanv Superman' reklam kampanyası ile süperkahramanlar evreninde bir havayolu şirketiolarak boy gösterdi. Kampanya, tüm dünyada125 milyon haber getirisinin yanı sıra 30milyon YouTube izleyicisine ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.