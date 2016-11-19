Teknolojide yerli ürüne kamu garantisi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ileri teknoloji getiren Türkiye'nin ithal ettiği cari açığa olumsuz etki eden ürünlere yönelik kamu garantisi vererek belirli sürelerde Türkiye'de bu yatırımların yapılmasının özendirileceğini söyledi. Elvan, "Bu yönde çalışmalar var. Sağlık alanında tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde net bir şekilde açıklayacağız. İhracat içerisindeki ileri teknoloji ürünlerinin payının artmasını istiyoruz" dedi.
Bakan Elvan, öncelikli dönüşüm programlarında çalışması tamamlanması gerekenlerin tamamlanan kısmının yüzde 51 olduğunu söyledi. Elvan, "Neden yüzde 90-100 değil. Dört seçim yaşandı, darbe girişimi bazı sıkıntılar yaşandı. Öncelikli dönüşüm programlarında gecikme söz konusu. 296 gerçekleşmiş eylem var" diye konuştu. Elvan, Sosyal Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmalarının il ve ilçeler için tamamlandığını bildirdi.
Bakan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cazibe merkezlerine yönelik soru hakkında Elvan, "Cazibe merkezi programı çerçevesinde OSB'lerin genişletilmesi ya da yenilerinin yapılmasına ağırlık verilecek. 2017 yılında da OSB'lere yatırım kaynağını artırdık" dedi.
KALKINMADA 2035 ÇALIŞMASI
Bakan Elvan, OVP hedeflerine ilişkin soruya, "2023 hedeflerini ortaya koyduk. 2023 hedeflerini esas alarak 2035 yılı için çalışma yapıyoruz. 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere bundan sonraki planlara yol gösterecek bir çalışma olacak. Öngörülebilirliğin vadesi oldukça azaldı. IMF son bir yılda büyüme rakamlarını 4 kez revize etti. Yine IMF dışındaki kuruluşlarında rakamlarını revize ettiklerini görüyoruz. Küresel düzeydeki değişim dönüşüm dolayısıyla her ülkeyi etkiliyor. Çalışmalarımızda son gelişmeleri dikkate alarak verilerimizi revize ediyoruz. OVP'ye yönelik şu anda TL'nin değer kaybında döviz kurunda bir artış söz konusu. Bir hafta on gün içerisinde böyle bir durum böyle oldu diye OVP'yi değiştirelim anlayışı söz konusu değil" yanıtını verdi.
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