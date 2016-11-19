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Oyun değil gerçek!

Yerli bilgisayar oyunu, Türkiye’nin gizli ihracat şampiyonu oldu. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren , 212 ülkeye sattığı ile başarıyı yakaladı.

Oyun değil gerçek!
Uluslararası başarılarla adından söz ettiren dijital oyun sektörü bu kez bünyesinden ihracat şampiyonu çıkardı. ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren yerli oyun firması TaleWorlds, Türkiye'nin Gizli İhracat Şampiyonları Yarışması'nda 'özgün ürün' kategorisinde birinci oldu. Mount&Blade oyunuyla büyük bir ihracat başarısına imza atan TaleWorlds, başarısını kategori şampiyonluğuyla tescilledi. Firma oyunda kullandığı tüm teknolojileri Ankara stüdyosunda yerli mühendislerle geliştiriyor. Tüm dünyaya oyunun yanı sıra oyun geliştirme teknolojileri de satan firma, bu şekilde diğer oyun şirketlerinin de yeni oyunlar geliştirmesine olanak sağlıyor. Firma, bu anlamda yazılım ve teknoloji ihracatı da gerçekleştiriyor. Firma bugüne kadar 7 milyon oyun satışına imza attı. Satışların yüzde 96'sı yurt dışına yapıldı. Mount&Blade oyunu 212 ülkeye satıldı. Dijital dünyanın sunduğu olanaklarla aynı anda tüm dünyaya ulaşılarak bu ihracat başarısı elde edildi. Genel Müdürü Ali Erkin, 400 milyon dolar büyüklükteki dijital oyun sektörünün, ihracatta önemli aktör haline geldiğini söyledi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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