Karşınızda Emocanlar

Turkcell, sunacağı yeniliklerin duyurusu için animasyon karakterler Emocanları yarattı. 7'den 70'e herkese hitap edecek 6 farklı Emocan karakteri, Turkcell reklamlarının yeni yüzü olarak karşımıza çıktı. Turkcell'in yeni reklam yüzleri Emocanları tüm Türkiye'yle tanıştırmak üzere hazırladığı reklam filmi ekranlardaki yerini aldı. TurkcellPazarlamadan Sorumlu Genel MüdürYardımcısı İsmail Bütün, "Her zaman müşterilerimizi odağımızda tutuyor, seslerine kulak veriyoruz. Emocanları yaratırken de müşterilerimizin iç görülerini dinledik, ünlü birini seçmek yerine herkesin çok seveceğine inandığımız 6 kendine özgü karakter ile karşılarına çıkmayı tercih ettik. 7'den 70'e herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı Emocanlar sayesinde halkımızın markamızla olan gönül bağını artırmayı hedefliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
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