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"İş dünyamız karamsarlığa kapılmasın"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye sine ilişkin iş dünyamız hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasın ve karamsarlık da pompalanmasın." dedi.

İş dünyamız karamsarlığa kapılmasın

Başbakan Yardımcısı , AA muhabirinin, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği () Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes'ın bugün bir toplantıda Türkiye sine yönelik değerlendirmelerini hatırlatması üzerine, ekonomiye ilişkin tespitlerde bulunulurken, gerek küresel gerek Türkiye özelindeki gelişmelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ve jeopolitik sıkıntıların bulunduğuna ve bunların Türkiye ekonomisine yansımaları olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Ancak hükümetin attığı reform niteliğindeki adımları da görelim. Bardağın dolu tarafına da odaklanalım. Bu anlamda iş dünyasına da önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin reel sektörün ve iş dünyasının önünü açan çok önemli reformları hayata geçirdiğini hatırlatan Şimşek, "İş dünyamız hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasın ve karamsarlık da pompalanmasın. Ülkemizin geleceği parlak, tüm sorunları aşma kabiliyetine sahip güçlü bir Hükümetimiz var." ifadelerini kullandı
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 20:30
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