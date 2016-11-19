Hükümet enerji yatırımları için kesenin ağzını açtı

Bakan Elvan Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi ilgili açıklamalarda bulundu.
KAMU YATIRIMLARI ARTIYOR
Bakan Elvan, gelecek yıl Güneydoğu Anadolu Projesi'ne 5 milyar 450 bin lira gideceğini belirterek, 2018 yılına kadar bölgesel projelere aktarılan tutarın 68 milyar lira olacağını söyledi.
1.3 MİLYAR TL SOSYAL DESTEK YATIRIMI
Kadın, genç, işsiz ve yoksul kesimi başta olmak üzere gerçekleştirilen Sosyal Destek Programı programı kapsamında yaklaşık 8 bin projeye 1.3 milyar liralık destek sağlandığını kaydeden Bakan Elvan, Elvan, 2017'de yapılacak arazi toplulaştırma ödeneğinin 805 milyon lira olduğunu ifade etti.6.2 milyon hektar alanın toplulaştırılacağını söyleyen Bakan Elvan, 2016'de tahmini olarak 21.3 milyar lira ulaştırma yatırımı yapıldığını belirterek 2017'de bu rakamın 23.9 milyar liraya çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.
PETROL VE KÖMÜRE REKOR YATIRIM
Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak yerli üretimi artırmak amacıyla yatırımlarını artırdığını, bu kapsamda 5 temel enerji stratejisi belirlendiğini bildiren Bakan rekabetçi enerji sistemi oluşturacak beş başlığı şöyle anlattı : "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, enerji verimliliğinin artırılması, nükleer teknolojinin kullanılması, israf ve çevresel etkilerinin azaltılması, enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi". Enerjide yerli kaynaklarla üretimin artırılması kapsamında petrol ve kömür aramaya yönelik yatırımlar yeni yılda artış gösterecek. Bu kapsamda 2017 yılında kömür arama ve üretimi için 645 milyon TL, petrol ve doğalgaz aramaları için ise 770 milyon Türk Lirası yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 2017 yılında 129.460 GWh yerli enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi yapılması hedefleniyor.
KÖYLERE YATIRIM YAĞACAK
Kalkınma Bakanlığı verilerine göre gelecek yıl kamu yatırım programlarıyla araştırma geliştirmeye 2.8 milyar lira kaynak ayrıldı. Gelecek yıl kamu sağlık yatırımı için 7.6 milyar lira yatırım gerçekleştirecek. Söz konusu yatırımla nitelikli yatak sayısı 134 bin 500'e yükselecek. İçme suyu, kanalizasyon projelerine yönelik yatırımların gerçekleştirildiği SUKAP kapsamında 2017 yılında 676 milyon liralık kaynak öngörülürken, köylere rekor miktarda destek sağlanacak. KÖYDES Projesi kapsamında 2017 yılında 840 milyon liralık tahsis edilecek. Bu kapsamda en fazla ödenek Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ne ayrılacak.
HAZAL ATEŞ
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