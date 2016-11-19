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Esnafın işyerini devlet yeniliyor

Esnafın işyerini devlet yeniliyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle mağdur olan esnafın işyeri yenileniyor. Bir süre önce SGK ve vergi borçları ertelenen, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1 yıl kira bedeli alınmayan ve faizsiz 50 bin liralık krediye kavuşturulan esnafın son olarak işyeri, 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında modernize ediliyor. Tarihi dokuya uygun yapılan cephe sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarında, işyerlerinin sıva, boya, kepenk, aydınlatma, elektrik tesisatı, gölgelik ve saçakları 50 bin lirayı aşan harcamayla yenileniyor.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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