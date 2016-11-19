Engelli ailesine umut evi geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli çocuğu bulunan ailelerin 'Birlikteyaşlanmak istiyoruz' çığlığına kulak verdi. Bakanlık, Türkiye'de ilk kez engellilerin aileleri ile bir ömür birlikte yaşayabileceği, hatta yaşlandıklarında da devletin bakım elemanlarının kontrolünde bir arada kalabilecekleri sistemi 'Umut Evleri' ile hayata geçirdi. Yönerge kapsamında engelliler isterlerse kendi evlerini de Umut Evi olarak, 'evtipi sosyal hizmet' modeline çevirebilecek. Umut Evleri, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerce gönüllü olarak da yaptırılabilecek.
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