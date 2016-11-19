Dolar 3.41’den döndü

ACİL TOPLANTI KARARI
Hükümet, döviz kurunda yaşanan hızlı yükselişin ardından harekete geçti. Başbakan Binali Yıldırım, ekonomi kurmaylarını acil toplantıya çağırdı. Bu toplantı öncesinde de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ekonomideki gelişmeler, dövizdeki hareketlilik ve alınacak tedbirler ekonomi bakanlarının ve bürokratların katıldığı toplantıda masaya yatırılırken; Türkiye ekonomisinin 'dirençli-sağlam' olduğu, reformların kesintisiz süreceği mesajı verildi.
BAŞBAKAN: RAHAT OLUN
Gazetecilerin Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) gündemine ilişkin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, "Yaşanabilecek olağanüstü gelişmelere karşı tedbirli olmalıyız. Bu şartları değerlendirip ekonomimizle ilgili gereken kararları alacağız. EKK toplantısında döviz kurundaki artışı değerlendireceğiz" diye konuştu. ABD seçimlerinden sonra dünya ekonomilerinde bir hareketlilik başladığını ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Özellikle döviz kurlarıyla başlayan hareketliliğin hâlâ devam ettiğini biliyoruz. Dolar kurundaki bu artış da dahil olmak üzere diğer döviz kurlarındaki artışlar da dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız rahat ve emin olsun. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok; ancak yaşanabilecek olağanüstü gelişmelere karşı da tedbirsiz olmamızı bu şartlar gerektirmiyor."
DENGE VAR
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de "Şu anda ekonomide dengeleri bozacak bir olumsuzluk yok ve olmayacak. Çünkü her şey piyasa şartlarında oluşuyor" dedi. Canikli, dövizdeki dalgalanmanın normal olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Daha önce 3'ün üzerine çıktı, 3.1'i geçti, 3.2'ye çıkmıştı, sonra 2.9'lara geldi, sonra tekrar çıktı, geldi böyle dalgalanıyor. Bu da son derece doğal. Ama önemli olan şu; hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasa şartlarında dengeleniyor." Toplantının ardından açıklama yapan EKK, "Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gereken tedbirleri alacak" ifadesini kullandı.
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