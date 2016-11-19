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Dolandırıcılar kredilerine göz dikti

Dolandırıcılar KOSGEB kredilerine göz dikti
Her gün yeni yöntemler geliştirerek, vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, işletme açmak isteyen girişimcileri de hedef alıyor. 'in girişimcilik eğitiminin ardından yeni işletme açmak isteyenlere verdiği hibe ve faizsiz kredi, dolandırıcıları harekete geçirdi. Dolandırıcıların, çağrı merkezleri üzerinden aradıkları yeni girişimcileri "KOSGEB'den destek çıkaracağız. 300-500 bin lira desteğiniz hazır" diyerek kandırdığı tespit edildi. İçinde bazı evrakların olduğu bir paketi işletmeye gönderen dolandırıcıların, kargo görevlisine 500-600-800 lira civarında para verilmesini istediği öğrenildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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