Dolandırıcılar KOSGEB kredilerine göz dikti

Her gün yeni yöntemler geliştirerek, vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, işletme açmak isteyen girişimcileri de hedef alıyor. KOSGEB'in girişimcilik eğitiminin ardından yeni işletme açmak isteyenlere verdiği hibe ve faizsiz kredi, dolandırıcıları harekete geçirdi. Dolandırıcıların, çağrı merkezleriüzerinden aradıkları yeni girişimcileri "KOSGEB'den destek çıkaracağız. 300-500bin lira desteğiniz hazır" diyerek kandırdığı tespit edildi. İçinde bazı evrakların olduğu bir paketi işletmeye gönderen dolandırıcıların, kargo görevlisine 500-600-800 lira civarında para verilmesini istediği öğrenildi.
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