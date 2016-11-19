65 yaşı geçene maaş

Devlet, 65 yaş aylığı ile hiçbir sigorta güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara maaş ödemesi yapıyor. Pek çok kişi, bilmediği için bu imkandan yararlanmıyor. Üstelik, 65 yaş aylığından yararlanmak için gelir şartı da esnetildi. Artık evde yaşayan herkesin gelirine bakılmayacak. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 temel şart bulunuyor. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. 65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir. Daha önceden hane içindeki herkesin gelirini bakılıyordu. Şimdi bu şart değişti. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 392 TL'nin altındaysa aylık bağlanabiliyor. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Aylık tutar 217,48, 3 aylık tutar ise 652,44 lira. Üstelik 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. 65 yaş aylığı için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.



YAŞLI YAKININA BAKANA 924 LİRA

Engelli ya da yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme 924 lira civarında. Şu ana kadar 500 bin kişinin yararlandığı uygulama kapsamında 4 milyar lira ödeme yapıldı. Ancak çoğu kişi uygulamadan habersiz. Aylık için sağlık raporunda yüzde 50 ve üzerinde engel oranının tespit edilmiş olması ve 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılması gerekiyor.