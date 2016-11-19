12 bin araca el konuldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; distribütörler dışında, ithalat izin belgeli firmalar tarafından ithal edilen belirli bir segmentin üstündeki lüks araçlara, 2013 yılında yapılan mevzuat değişikliğiyle, ikinci el oldukları gerekçesiyle el koymaya başladı. Bakanlığın bu uygulaması, 2008 yılından bu yana ithal edilen 42 bin aracın sahibini tedirgin etti. Bugün itibarıyla 12 bin araca el konulurken, geri kalan 30 bin aracın da ithalat zamanına göre incelemeye tabi tutulacağı kaydediliyor. Araçları alanlar da mağdur olacak.