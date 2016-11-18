Yol Durumu
  1. Otomobil fiyatı düşecek
  2. Emekliye 3 müjde

tatile çıkıyor

Dünyanın birçok zengini paralarını nin olmadığı ücra ülke ve adalara götürüyor Bu bölgelerin genellikle tatil yerleri olması ve şirket barındırmamaları dikkat çekiyor

Vergi tatile çıkıyor
Dünyanın dört bir yanından şirketler ve , paralarını nin olmadığı küçük ada devletlerine ya da İsviçre gibi bu konuda gizlilik yasaları olan ülkelere taşıyor. Bu ülkelerin ve adaların genellikle tatil için kullanılan ücra topraklar olması ve çoğunun doğru dürüst şirket bile barındırmaması dikkat çekiyor. Son dönemde uluslararası anlaşmalarla artık bilgi paylaşımları bu konudaki gizliliği de yok etmeye başladı. Bu bölgelerden bazıları şöyle:

Mauritius Cumhuriyeti:
Afrika kıtasının doğusundaki bu ülkede vergi alınıyor. Ancak şirketlere önemli vergi teşvikleriyle bu para geri veriliyor.

Lüksemburg:
3.5 trilyon dolarlık yatırım fonunun 1 trilyonluk bölümünün kayıt dışı olduğu belirtiliyor.

Jersey Adası: İngiltere ile Fransa arasındaki bu küçük adanın her metrekaresine 5 milyar dolarlık servet düşüyor.

Cayman Adaları:
Çok az insanın yaşadığı Küba'nın güneyindeki Cayman adalarının dünyadaki servetin yüzde 5'inden fazlasını barındırdığı ifade ediliyor.

Bermuda:
ABD'nin doğusundaki bu ada, dev şirketlerin gözdesi. Google'ın, bu adada nakit rezervinin bir bölümünü tuttuğu belirtiliyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar