Vergi tatile çıkıyor

Dünyanın dört bir yanından şirketler ve zenginler, paralarını verginin olmadığı küçükada devletlerine ya da İsviçre gibi bu konuda gizlilik yasaları olan ülkelere taşıyor. Bu ülkelerin ve adaların genellikle tatil için kullanılan ücra topraklar olması ve çoğunun doğru dürüst şirket bile barındırmaması dikkat çekiyor. Son dönemde uluslararası anlaşmalarla artık bilgi paylaşımları bu konudaki gizliliği de yok etmeye başladı. Bu bölgelerden bazıları şöyle:
Mauritius Cumhuriyeti:
Afrika kıtasının doğusundaki bu ülkede vergi alınıyor. Ancak şirketlere önemli vergi teşvikleriyle bu para geri veriliyor.
Lüksemburg:
3.5 trilyon dolarlık yatırım fonunun 1 trilyonluk bölümünün kayıt dışı olduğu belirtiliyor.
Jersey Adası: İngiltere ile Fransa arasındaki bu küçük adanın her metrekaresine 5 milyar dolarlık servet düşüyor.
Cayman Adaları:
Çok az insanın yaşadığı Küba'nın güneyindeki Cayman adalarının dünyadaki servetin yüzde 5'inden fazlasını barındırdığı ifade ediliyor.
Bermuda:
ABD'nin doğusundaki bu ada, dev şirketlerin gözdesi. Google'ın, bu adada nakit rezervinin bir bölümünü tuttuğu belirtiliyor.
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