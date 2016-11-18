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Telekom’dan bir ilk

Telekom’dan bir ilk
Türk Telekom, Nokia ile birlikte Narrowband IoT (Dar Bant Nesnelerin İnterneti) teknolojisini kendi şebekesinde test eden ilk operatör oldu. Türk Telekom, bu teknolojiyi akıllı şehirler başta olmak üzere enerjiden sağlığa, lojistikten eğitime birçok sektöre adapte etmeyi planlıyor. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, "Şirket olarak Türkiye'nin dijital devrimini gerçekleştirmek için çalışıyoruz ve bu yolda yeni bir ilke daha imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.
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