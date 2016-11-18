Telekom’dan bir ilk

Türk Telekom, Nokiaile birlikte Narrowband IoT(Dar Bant Nesnelerin İnterneti)teknolojisini kendişebekesinde test eden ilkoperatör oldu. Türk Telekom,bu teknolojiyi akıllışehirler başta olmak üzereenerjiden sağlığa, lojistikteneğitime birçok sektöre adapteetmeyi planlıyor. GenelMüdür Yardımcısı CengizDoğan, "Şirket olarak Türkiye'nindijital devrimini gerçekleştirmekiçin çalışıyoruzve bu yolda yeni birilke daha imza atmışolmaktan dolayı mutluyuz"dedi.
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