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Otomobil fiyatı düşecek

Otomobillerin ÖTV oranları sadece motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; fiyatına, tipine, sınıfına göre belirlenebilecek. Alt segmentte fiyat düşecek, lükste ise artacak...

Otomobil fiyatı düşecek
Araç vergilendirmesinde sistem sil baştan değişiyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle; otomobillerin ÖTV oranlarının, sadece motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına, taşıma kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı belirlenebilmesine yönelik Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Yasa yürürlüğe girdiğinde, Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanabilecek. Böylece, bir aracın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidilerek, vergileme ölçütleri genişletiliyor. Maliye Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni sistemin nasıl olacağı yönünde tebliğ hazırlayacak. Tebliğin 2016 yılı bitmeden çıkması bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, fiyatlarla ilgili henüz netlik olmadığını kaydederek, "Hatta bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz" dedi. Değerlendirmeye göre; aynı motor gücüne sahip lüks arabaların fiyatları artarken, orta segment araçların fiyatlarının düşeceği belirtiliyor.
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