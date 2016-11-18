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Öğrenciye kredisine Ekim sürprizi

Öğrenciye kredisine Ekim sürprizi
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen / kredi başvuru sonuçları açıklandı. Ocak ayından itibaren ödenen burs/krediler Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla bu yıl Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, lisans öğrencileri için aylık 400 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 800 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 200 lira burs/kredi ödemesi yapıyor.
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