Öğrenciye kredisine Ekim sürprizi

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/ kredi başvuru sonuçları açıklandı. Ocak ayından itibaren ödenen burs/krediler Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç'ın talimatıyla bu yıl Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, lisans öğrencileri için aylık 400lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 800lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin200 lira burs/kredi ödemesi yapıyor.
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