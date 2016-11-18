Motorine zam

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Motorinin litre fiyatına 9 kuruşluk zam yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorinin litre fiyatına ortalama 9 kuruşluk zam yapıldığını açıkladı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4.08 liradan 4.17 liraya, Ankara'da 4.13 liradan 4.22 liraya, İzmir'de 4.12 liradan 4.21 liraya çıktı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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