Merhaba Umut 130 bin kişiye ulaştı

Suriyelilerin Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye'deki yaşamlarını kolaylaştırma hedefiyle yola çıkan Turkcell Akademi, hayata geçirdiği 'Merhaba Umut' mobil uygulamasıyla 1 ayda 130 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, sahip oldukları teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.