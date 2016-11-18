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Merhaba Umut 130 bin kişiye ulaştı

Merhaba Umut 130 bin kişiye ulaştı
Suriyelilerin Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye'deki yaşamlarını kolaylaştırma hedefiyle yola çıkan Turkcell Akademi, hayata geçirdiği 'Merhaba Umut' mobil uygulamasıyla 1 ayda 130 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, sahip oldukları teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.
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