Konutta 72 aya sıfır faiz

Pana Yapı, İstanbul Fikirtepe'de projelendirdiği 'Brooklyn' serilerine hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonunda teslimlerine başlanacak olan Brooklyn Park'ın da aralarında bulunduğu 4 farklı Brooklyn projesi sunan Pana Yapı, Avrasya Tüneli'nin giriş ve çıkışına en yakın proje olarak dikkat çeken Brooklyn Life'taki daireleri 72 ay vadeli yüzde 0 faizle tüketiciyle buluşturuyor. Tüm yaşam tarzlarına uygun farklı konseptlerde seçenekler sunan Pana Yapı'nın Brooklyn serilerinde; Brooklyn Park ve Brooklyn Life'ın yanı sıra Brooklyn Dream ve Brooklyn City de yer alıyor. Brooklyn Life, 8 bin metrekare arsa alanı üzerinde toplam 431 konut ve 16 ticari üniteden oluşuyor. Ön talep toplama sürecinde de özellikle 25-45 yaş grubu kitle tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Brooklyn Life'ta; 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire alternatifleri sunulurken, en yoğun ilgiyi 2+1 daireler görüyor. 23 katlı blok olarak yükselen Brooklyn Life projesi; 3 bin metrekarelik peyzaj alanı, açık havuz, kapalı otopark gibi sosyal imkanlarıyla gerek konumu gerek konsepti ile dikkat çekiyor. Teslimlerin Ağustos 2018'de yapılması planlanan Brooklyn Life'ta metrekare birim fiyatı 8 bin 500 TL'den başlıyor. Projede daire büyüklükleri 60-150 metrekare arasında değişiyor.