Yol Durumu
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İşte 'un yeni haritası

trafiğini rahatlatmak için 16 yeni in yapımına başlanıyor.

İşte İstanbulun yeni haritası

Büyükşehir Belediyesi'nin "Odak Şehir İstanbul" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni yol inşaatına başlanıyor. Bir tünel yol inşaatı devam ediyor, 11 tünel yolun projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan Kağıthane-Pİyalepaşa Bomonti-Dolmabahçe Çayırbaşı-Sarıyer tünellerini günde ortalama 150 bin sürücü kullanıyor. 45 dakika olan ulaşım süresini 5 dakikaya indiriyor. Tüneller, emisyon değerlerlerinde de büyük azalımlar sağlayacak. İnşaatı biten Kasımpaşa Sütlüce tüneli önümüzdeki günlerde hizmete alınacak.

İNŞAATI DEVAM EDEN TÜNELLER
Dolmabahçe - Levazım................. 7,45 km

İNŞAATINA BAŞLANACAK TÜNELLER
Levazım - Armutlu...................... 7,11 km

Armutlu - Cendere Yolu............... 4,82 km

Cendere Yolu - Ayazağa................1,78 km

Ayazağa - Çayırbaşı..................... 4,51 km

Sarıyer - Kilyos........................... 14,05 km

Kağıthane - Bayrampaşa.............. 11,70 km

Bayrampaşa - Bağcılar................... 8,93 km

Bağcılar - Basın Ekspres(Olimpiyat yolu) 4,78 km

Basın Ekspres(Olimpiyat yolu)K.Çekmece 5,57 km

Küçükçekmece - Avcılar.................. 6,24 km

Avcılar - Haramidere....................... 6,10 km

Haramidere - Büyükçekmece............ 8,40 km

Silahtarağa Cd.-Gop Cd.................... 0,09 km

Eyüp.............................................. 0,44 km

Unkapanı Kasımpaşa Sualtı Tüneli...... 0,85 km

Halkalı-Temapark............................ 5,35 km

Toplam.......................................... 90,72 km

PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN TÜNELLER
Harem-Beylerbeyi............ 8,64 km

Beylerbeyi-Çengelköy...... 5,10 km

Çengelköy-Küçüksu.......... 4,90 km

Yenisahra - Bostancı...........5,00 km

Kavacık-Çubuklu............... 3,40 km

Davutpaşa-Samatya.......... 6,73 km

Unkapanı-Samatya............ 5,20 km

Merter-Kazlıçeşme............. 4,20 km

Levazım-Zincirlidere........... 2,94 km

Ortaköy-Kuruçeşme............ 1,70 km

Kadıköy-Kuşdili.................. 1,84 km

TOPLAM............... ............ 49,65 km
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 18:55
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