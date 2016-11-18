İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Odak Şehir İstanbul" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni tünel yol inşaatına başlanıyor. Bir tünel yol inşaatı devam ediyor, 11 tünel yolun projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan Kağıthane-Pİyalepaşa Bomonti-Dolmabahçe Çayırbaşı-Sarıyer tünellerini günde ortalama 150 bin sürücü kullanıyor. 45 dakika olan ulaşım süresini 5 dakikaya indiriyor. Tüneller, emisyon değerlerlerinde de büyük azalımlar sağlayacak. İnşaatı biten Kasımpaşa Sütlüce tüneli önümüzdeki günlerde hizmete alınacak.





İNŞAATI DEVAM EDEN TÜNELLER

Dolmabahçe - Levazım................. 7,45 km

İNŞAATINA BAŞLANACAK TÜNELLER

Levazım - Armutlu...................... 7,11 km

Armutlu - Cendere Yolu............... 4,82 km

Cendere Yolu - Ayazağa................1,78 km

Ayazağa - Çayırbaşı..................... 4,51 km

Sarıyer - Kilyos........................... 14,05 km

Kağıthane - Bayrampaşa.............. 11,70 km

Bayrampaşa - Bağcılar................... 8,93 km

Bağcılar - Basın Ekspres(Olimpiyat yolu) 4,78 km

Basın Ekspres(Olimpiyat yolu)K.Çekmece 5,57 km

Küçükçekmece - Avcılar.................. 6,24 km

Avcılar - Haramidere....................... 6,10 km

Haramidere - Büyükçekmece............ 8,40 km

Silahtarağa Cd.-Gop Cd.................... 0,09 km

Eyüp.............................................. 0,44 km

Unkapanı Kasımpaşa Sualtı Tüneli...... 0,85 km

Halkalı-Temapark............................ 5,35 km

Toplam.......................................... 90,72 km

PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN TÜNELLER

Harem-Beylerbeyi............ 8,64 km

Beylerbeyi-Çengelköy...... 5,10 km

Çengelköy-Küçüksu.......... 4,90 km

Yenisahra - Bostancı...........5,00 km

Kavacık-Çubuklu............... 3,40 km

Davutpaşa-Samatya.......... 6,73 km

Unkapanı-Samatya............ 5,20 km

Merter-Kazlıçeşme............. 4,20 km

Levazım-Zincirlidere........... 2,94 km

Ortaköy-Kuruçeşme............ 1,70 km

Kadıköy-Kuşdili.................. 1,84 km

TOPLAM............... ............ 49,65 km