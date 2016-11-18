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İkinci parasız olacak

İkinci umre parasız olacak
Suudi Arabistan, 'ye ikinci kez gidenlerden aldığı 540 dolar tutarındaki ek vergiyi kaldırdı. Suudi Arabistan, geçtiğimiz günlerde, ikinci kez Umre'ye gidenlerden vergi alacağını duyurmuştu. Tepkiler üzerine Suudi Arabistan'dan bu konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Suudi Arabistan, Umre'ye ikinci kez gidenlerden aldığı bu 540 dolar tutarındaki ek vergiyi kaldırdığını açıkladı.
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