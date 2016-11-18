Emekliye 3 müjde

Yeni yıl itibariyle hem promosyona hem de zamlı maaşlara kavuşacak emekliler ve 2017’de emekli olacaklar için 3 önemli gelişme oldu. Torba yasa ile emekli maaşına yüzde 15 fark gelecek. Promosyon ve ikramiye ödenecek.
1- Yaklaşık 11.6 milyon emekliye promosyon ödenmesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bankalar ile birlikte yürütülen çalışmalar devam ediyor. Hükümet; çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp emeklilere promosyon ödemelerinin başlamasını hedefliyor. Maliye BakanıNaci Ağbal, ÇalışmaBakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ağbal, "Emeklilere banka promosyonu ile ilgili konu çalışılıyor. İnşallah en yakın zamanda bu çalışmaların tamamlanıp, emeklilerimizin bu promosyonu almalarını ben de gönülden arzuluyorum. İnşallah o da en kısa sürede olur" şeklinde konuştu. Promosyon çalışması tamamlanmasının ardından BaşbakanBinali Yıldırım'a sunacak. Promosyon konusunda son kararı Yıldırım verecek.
#Sayfa#
2- Çalışanlarınemekli maaşınıartıracak düzenlemeyasalaştı. Alınacakemekli maaşında enönemli kriterlerdenbiri olan 'primeesas kazanç'ta üstsınır artırıldı. TBMMGenel Kurulu'nda kabuledilen düzenlemeye göre;sigorta primine esaskazanç günlük üst sınırı,günlük asgari ücretin 6.5katı yerine, 7.5 katıüzerinden hesaplanacak.Halen ücretli çalışanlardanher ay, brüt asgari ücret (bin647 lira) ile bunun 6.5 katına(10 bin 705 lira 50 kuruş)kadar olan kazanç üzerindenprim alınıyor. Çalışan ne kadarmaaş alırsa alsın, prime esaskazanç tutarı 10 bin 705lira 50 kuruştan fazlaolamıyor. Meclis'tengeçen yeni düzenlemeile prime esas kazancıntavanı brüt asgariücretin 7.5 katınaçıkarıldı. Yani primeesas aylık kazancın üstsınırı 12 bin 352 lira 50kuruşa (mevcut asgariücrete göre) yükseldi.Yasa yürürlüğe girdiktensonra aylık 12 bin 352lira 50 kuruşa kadarkazanç bildirilip primödenebilecek. Asgari ücret herarttığında, üst limit de artacak.Bu durum, tavandan primödeyenlerin emeklilikte alacağımaaşı artıracak. Bu yeni sistemleemekli maaşlarında yüzde 15oranında artış olacak.
#Sayfa#
3- Kamuda 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olanlara, toplu ödeme geliyor. 408bin memur emeklisine yaklaşık 2 milyarlira ödeme yapılacak. 30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenler; 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için hesaplanacak ikramiyesini alabilecek. Bunun için hazırlanan tasarı Meclis'te... Yasanın çıkmasıyla birlikte ikramiye farkı ödenmesi süreci başlayacak. Hak sahiplerinin, fark için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Ödemeler 2 taksitte yapılacak. 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.