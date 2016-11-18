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Emekliye 3 müjde

Yeni yıl itibariyle hem a hem de zamlı maaşlara kavuşacak emekliler ve 2017’de emekli olacaklar için 3 önemli gelişme oldu. Torba yasa ile na yüzde 15 fark gelecek. Promosyon ve ödenecek.

Emekliye 3 müjde
1- Yaklaşık 11.6 milyon emekliye ödenmesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bankalar ile birlikte yürütülen çalışmalar devam ediyor. Hükümet; çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp emeklilere promosyon ödemelerinin başlamasını hedefliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ağbal, "Emeklilere banka promosyonu ile ilgili konu çalışılıyor. İnşallah en yakın zamanda bu çalışmaların tamamlanıp, emeklilerimizin bu promosyonu almalarını ben de gönülden arzuluyorum. İnşallah o da en kısa sürede olur" şeklinde konuştu. Promosyon çalışması tamamlanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'a sunacak. Promosyon konusunda son kararı Yıldırım verecek.

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2- Çalışanların artıracak düzenleme yasalaştı. Alınacak emekli maaşında en önemli kriterlerden biri olan 'prime esas kazanç'ta üst sınır artırıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre; sigorta primine esas kazanç günlük üst sınırı, günlük asgari ücretin 6.5 katı yerine, 7.5 katı üzerinden hesaplanacak. Halen ücretli çalışanlardan her ay, brüt asgari ücret (bin 647 lira) ile bunun 6.5 katına (10 bin 705 lira 50 kuruş) kadar olan kazanç üzerinden prim alınıyor. Çalışan ne kadar maaş alırsa alsın, prime esas kazanç tutarı 10 bin 705 lira 50 kuruştan fazla olamıyor. Meclis'ten geçen yeni düzenleme ile prime esas kazancın tavanı brüt asgari ücretin 7.5 katına çıkarıldı. Yani prime esas aylık kazancın üst sınırı 12 bin 352 lira 50 kuruşa (mevcut asgari ücrete göre) yükseldi. Yasa yürürlüğe girdikten sonra aylık 12 bin 352 lira 50 kuruşa kadar kazanç bildirilip prim ödenebilecek. Asgari ücret her arttığında, üst limit de artacak. Bu durum, tavandan prim ödeyenlerin emeklilikte alacağı maaşı artıracak. Bu yeni sistemle emekli maaşlarında yüzde 15 oranında artış olacak.

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3- Kamuda 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olanlara, toplu ödeme geliyor. 408 bin memur emeklisine yaklaşık 2 milyar lira ödeme yapılacak. 30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli si ödenenler; 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için hesaplanacak ikramiyesini alabilecek. Bunun için hazırlanan tasarı Meclis'te... Yasanın çıkmasıyla birlikte ikramiye farkı ödenmesi süreci başlayacak. Hak sahiplerinin, fark için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Ödemeler 2 taksitte yapılacak. 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek.
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