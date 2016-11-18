Dolar tarihi zirveyi gördü!

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 3,3921'i gördü.

ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarının enflasyon ve faizlerde yükselişe neden olacağı beklentileriyle dolarda yaşanan artış, dün ABD'den gelen pozitif enflasyon ve istihdam verileri ile Fed Başkanı Yellen'ın ABD Kongresindeki sunumu ve konuşması sonrasında ivme kazandı.

Dün güne 3,32'nin üzerinde başlayan dolar/TL, gün içinde 3,3093'e gerilese de ABD'de açıklanan veriler ve Fed Başkanı Yellen'ın açıklamalarının ardından 3,3779'a kadar yükseldi ve günü bu seviyeden tamamladı.

Dolar, hem Trump hem de Fed etkisi ile diğer para birimleri karşısında değer kazancını sürdürürken, dolar endeksi bugün 101,32 ile Nisan 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi de 1,0582 ile yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Güney Afrika randı dolar karşısında yüzde 1, Meksika pesosu yüzde 0,70, Güney Kore wonu yüzde 0,65, Endonezya rupisi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, doların küresel piyasada değer kazancı ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık son 1 yılın zirvesini görmesinin etkisiyle 3,3921 ile rekor kırdı. Dolar/TL saat 10.50 itibarıyla 3,39'un üzerinde işlem görürken, avro/TL artışla 3,5950'den ve sterlin/TL yüzde 0,23 primle 4,2030'dan alıcı buluyor.

"TL'NİN DOLAR KARŞISINDA İSTİKRAR KAZANABİLMESİ İÇİN ÖNCE AVRONUN DURMASI GEREKECEK"

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, "Türk lirası, avro karşısında bu sabah 3,58 seviyesinde. Avro/renminbi için takip ettiğimiz eşik 7,40 idi. Takip ettiğimiz eşik seviyenin altındaki seyir Türk lirası için zayıflığın temel sebebi. Avroya karşı kendisini dengelemek durumunda kalan Türk lirası, avronun dolar karşısındaki değer kaybı ile dolara karşı çifte değer kaybı yaşamak durumunda kalıyor. Türk lirasının dolar karşısında istikrar kazanabilmesi için önce avronun durması gerekecek. Ana ihracat pazarı Avrupa olan Doğu Avrupa (Polonya, Macaristan) kurları da bu sabah ana ihracat pazarı Avrupa olan Türk lirası gibi değer kaybediyor." dedi.