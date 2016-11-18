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3.35 ile rekor kırdı

Dolar 3.35 ile rekor kırdı
Dolar/TL dün 3.3525 ile yeni tarihi zirvesini test ederken; Merkez Bankası piyasayı destekleme yönlü adımlara dün bir yenisini ekledi ve finansal sisteme 700 milyon dolarlık ilave likidite sağladı. Merkez'in bu müdahalesine rağmen daki yükseliş hız kesmedi. FED Başkanı Janet Yellen'dan gelen faiz artırımı açıklamaları ile güne 3.32 liradan başlayan dolar, kapanışta 3.3440 lira oldu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dün, Merkez Bankası'nın hamlesini değerlendirdi:

* Merkez Bankası'nın eli bağlı değil, piyasa koşullarını gözlemleyerek geçen ay faizleri pas geçti, yine piyasa koşullarına göre gerekeni yapar.
* Merkez Bankası kura müdahale etmiyor, kurun piyasa mekanizmasında belirlenmesini sağlıklı buluyoruz.
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