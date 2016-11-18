Dolar 3.35 ile rekor kırdı

Dolar/TL dün 3.3525 ile yenitarihi zirvesini test ederken; MerkezBankası piyasayı destekleme yönlüadımlara dün bir yenisini ekledi ve finansalsisteme 700 milyon dolarlık ilave likiditesağladı. Merkez'in bu müdahalesinerağmen dolardaki yükseliş hız kesmedi.FED Başkanı Janet Yellen'dan gelenfaiz artırımı açıklamaları ile güne 3.32liradan başlayan dolar, kapanışta3.3440 lira oldu. CumhurbaşkanlığıEkonomi Başdanışmanı Cemil Ertem,dün, Merkez Bankası'nın hamlesinideğerlendirdi:
* Merkez Bankası'nın eli bağlı değil,piyasa koşullarını gözlemleyerek geçen ayfaizleri pas geçti, yine piyasa koşullarınagöre gerekeni yapar. * Merkez Bankası kura müdahaleetmiyor, kurun piyasa mekanizmasındabelirlenmesini sağlıklı buluyoruz.
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