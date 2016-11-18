Daha hızlısı yok!

Dünyanın en hızlı uçağı için düğmeye basıldı. 'BabyBoom' ismiyle anılan ve saatte 2 bin 352 kilometre hıza ulaşacağı iddia edilen yolcu uçağının, ilk test uçuşlarına gelecek yıl başlanılması planlanıyor. Concorde'un ufak versiyonu gibi görülen uçağın prototipi, ABD'nin Denver kentinde bulunan Centennial Havalimanı'nda tanıtıldı. Proje tamamlandığında Baby Boom, 45yolcu taşıyabilecek. Bir kişi için öngörülen ücretin ise yaklaşık 16bin 500 lira olması bekleniyor. Süper hızlı uçağın, yolculuk süresini kısaltmak için '60 bin feet'te uçacağı ve yolcuların dünyanın küreselliğini görebileceği belirtildi. Kıtalararası uçuşlarda kullanılacak olan uçakların ortalama 6.5 saat süren New York-Londra uçuşu gibi uzak mesafeleri 3.5 saatte kat edebileceği öngörülüyor. Uçak projesinin finansörü ise İngiliz işadamı RichardBranson. 200 milyon dolar fiyatı olduğu belirtilen uçaktan, Virgin Group 10 adet sipariş etti.
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