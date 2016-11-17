Yuvadan uçuyorlar

Katar Havayolları, artan pilot açığını kapatmak için deneyimli Türk Hava Yolları (THY) personelini seçti. Şirket, pilotlarımızı transfer etmek için kesenin ağzını da açtı. KatarHavayolları, 53 bin liralık astronomik teklifi ile birçok pilotu bünyesine kattı. Şirketin, THY'de 16 bin lira alan ikinci pilota 11 bin400 euro (40 bin lira), 25 bin lira alan kaptan pilota 15 bin euro (53 bin lira) maaş teklif ettiği belirtildi. THY'den birçok pilot, KatarHavayolları'na geçti. Ayrıca kur farkı nedeniyle gelir kaybı yaşayan yaklaşık 150 yabancı pilotun da THY'den ayrıldığı öğrenildi. 150yabancı pilotun çoğunluğunun Katar Havayolları'na transfer olduğu kaydedildi.
AH BİR PİLOT OLSAM
Geçen yıl da THY'den 50 pilot,çoğunluğu Katar olmak üzereKörfez'deki ülkelerin havayollarınatransfer olmuştu. Türk pilotlara yurtdışından gösterilen yoğun ilgininnedeni; uçuş deneyimleri vedinamik yapıları olarak gösterildi.Pilot olmak için gerekenler veavantajları şöyle:
● Pilot olmak için ya askeriyedengelmeli ya sivili havacılık okulumezunu olmalı ya da üniversitedensonra ücretli pilotluk eğitimialmalısınız.
● İleri derecede İngilizce bilmenizgerekiyor.
● Fiziksel ve ruhsal yöndensağlıklı olmalısınız.
● Pilotlar diğer mesleklere göreçok daha iyi kazanır ve emeklilikşartları da son derece iyidir.
● Ücretsiz veya indirilmiş oranlaseyahat ederler.
● Pilotlar için oteller ve araçkiralama hizmetleri indirimlidir.
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