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Yuvadan uçuyorlar

, larını astronomik teklifiyle transfer ediyor... Dinamik ve deneyimli pilotlar, 53 bin lira maaşa yuvadan uçmaya başladı

Yuvadan uçuyorlar
Katar Havayolları, artan açığını kapatmak için deneyimli Türk Hava Yolları () personelini seçti. Şirket, pilotlarımızı transfer etmek için kesenin ağzını da açtı. Katar Havayolları, 53 bin liralık astronomik teklifi ile birçok pilotu bünyesine kattı. Şirketin, THY'de 16 bin lira alan ikinci pilota 11 bin 400 euro (40 bin lira), 25 bin lira alan kaptan pilota 15 bin euro (53 bin lira) maaş teklif ettiği belirtildi. THY'den birçok pilot, Katar Havayolları'na geçti. Ayrıca kur farkı nedeniyle gelir kaybı yaşayan yaklaşık 150 yabancı pilotun da THY'den ayrıldığı öğrenildi. 150 yabancı pilotun çoğunluğunun Katar Havayolları'na transfer olduğu kaydedildi.

AH BİR PİLOT OLSAM
Geçen yıl da THY'den 50 pilot, çoğunluğu Katar olmak üzere Körfez'deki ülkelerin havayollarına transfer olmuştu. Türk pilotlara yurt dışından gösterilen yoğun ilginin nedeni; uçuş deneyimleri ve dinamik yapıları olarak gösterildi. Pilot olmak için gerekenler ve avantajları şöyle:
● Pilot olmak için ya askeriyeden gelmeli ya sivili havacılık okulu mezunu olmalı ya da üniversiteden sonra ücretli eğitimi almalısınız.
● İleri derecede İngilizce bilmeniz gerekiyor.
● Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmalısınız.
● Pilotlar diğer mesleklere göre çok daha iyi kazanır ve emeklilik şartları da son derece iyidir.
● Ücretsiz veya indirilmiş oranla seyahat ederler.
● Pilotlar için oteller ve araç kiralama hizmetleri indirimlidir.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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