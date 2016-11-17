Yol Durumu
  1. Ananas ithalatı 15 yılda 544 kat arttı
  2. TSK 30 bin asker alacak

Yabancı lar ı ateşliyor

Yabancı bankalar doları ateşliyor
Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yükselişini sürdüren , dün de 14 yılın zirvesine çıktı ve 3.3230 lirayı gördü. Uzmanlar, yükselişin küresel kaynaklı olmasının yanında, Türkiye'deki yabancı ların da etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Yabancı bankaların dolar tahminlerini sürekli yukarı doğru revize ederek pozisyon almaları piyasayı etkiliyor. Dolar dün günü zirveden tamamladı.
Etiketler: , , ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar