Yabancı bankalar doları ateşliyor

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yükselişini sürdüren dolar, dün de 14 yılın zirvesine çıktı ve 3.3230lirayı gördü. Uzmanlar, yükselişin küresel kaynaklı olmasının yanında, Türkiye'deki yabancı bankaların da etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Yabancı bankaların dolar tahminlerini sürekli yukarı doğru revize ederek pozisyon almaları piyasayı etkiliyor. Dolar dün günü zirveden tamamladı.
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