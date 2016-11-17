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30 bin asker alacak

TSK 30 bin asker alacak
FETÖ ihraçlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () 30 bin 159 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bin 322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159 uzman erbaş ve 11 bin 907 sözleşmeli erbaş/er alınması amaçlanıyor. Harp okullarına 3 bin 491, meslek yüksekokullarına bin 811 öğrenci alınması, 411 astsubayın subaylığa, 511 uzman erbaşın astsubaylığa geçişi öngörülüyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınması süreci de devam ediyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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