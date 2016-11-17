TSK 30 bin asker alacak

FETÖ ihraçlarından sonra Türk SilahlıKuvvetleri'ne (TSK) 30 bin 159 personelalımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bin322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159uzman erbaş ve 11 bin 907 sözleşmelierbaş/er alınması amaçlanıyor. Harpokullarına 3 bin 491, meslek yüksekokullarınabin 811 öğrenci alınması, 411 astsubayınsubaylığa, 511 uzman erbaşın astsubaylığageçişi öngörülüyor. Özel KuvvetlerKomutanlığı'na 200 muvazzaf subay ve500 muvazzaf astsubay alınması süreci dedevam ediyor.
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