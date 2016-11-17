Taşerona kadro 3 yolla geliyor

Hükümet, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin çalışmalarını tamamladı. 3 alternatif düzenlemeden hangisine karar verileceği, Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında belli olacak. İşte 3 alternatif;
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* Taşeron düzenlemesi 657 sayılı kanunun değiştirilmesi ile olsun.
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* Asıl ve yardımcı işlerde çalışan ayırımı yapılsın. Asıl işlerde çalışanlar kadroya alınsın.
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* Tüm taşeron işçiler özel sözleşme ile kamuda istihdam edilsin. Ancak bu durumda kamu ve belediyelerde çalışan işçiler ile ilgili ayrı ayrı düzenlemeler yapılması gündeme gelebilecek.
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