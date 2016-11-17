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a 3 yolla geliyor

Taşerona kadro 3 yolla geliyor
Hükümet, işçilere verilmesine ilişkin çalışmalarını tamamladı. 3 alternatif düzenlemeden hangisine karar verileceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında belli olacak. İşte 3 alternatif;

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* Taşeron düzenlemesi 657 sayılı kanunun değiştirilmesi ile olsun.

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* Asıl ve yardımcı işlerde çalışan ayırımı yapılsın. Asıl işlerde çalışanlar kadroya alınsın.

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* Tüm taşeron işçiler özel sözleşme ile kamuda istihdam edilsin. Ancak bu durumda kamu ve belediyelerde çalışan işçiler ile ilgili ayrı ayrı düzenlemeler yapılması gündeme gelebilecek.

Zübeyde YALÇIN
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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