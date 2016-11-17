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'dan sevindirici haber

ile arasında yaşanan uçak krizi ardından başlatılan normalleşme süreci meyvelerini vermeye başladı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, eylül ve ekim aylarında beklediklerinden 3 kat fazla, 300 bin Rus in Türkiye’de tatil yaptığını bildirdi.

Rusyadan sevindirici haber

Lomidze, 'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, charter yasağının kaldırılmasıyla 'nin, çok hızlı bir şekilde Rus vatandaşlar için en popüler tatil yerlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Charter uçuşların sezonun geç bir döneminde serbest bırakılmasından ötürü eylül ve ekim aylarında yaklaşık 100 bin Rus in Türkiye'de tatil yapmasını beklediklerini ifade eden Lomidze, "Ancak beklediğimizden 3 kat fazla talep oldu ve bu dönemde 300 bin Rus turist Türkiye'de tatil yaptı." dedi.

Önceki yıllarda Rus turistlerin ekim ayında Türkiye'yi fazla ziyaret etmediğini belirten Lomidze, "Ancak bu yıl ekim sonuna kadar yüksek bir talep oldu." ifadesini kullandı.

Lomidze, Türkiye'ye yönelik charter uçuşların serbest bırakılmasından önce Rus turistler için en gözde ülkelerin bu yıl Tunus, Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Malta ve Hırvatistan olduğunu bildirdi.

Rus hükümeti, 28 Ağustos 2016'da aldığı kararla, uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırmıştı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 19:24
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