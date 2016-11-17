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meyve için şart koştu

Rusya meyve için şart koştu
Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Başkanı Sergey Dankvert, Türkiye'den sadece büyük tarım üreticilerinden ithalatı serbestleştirmeyi planladıklarını söyledi. Moskova'da açıklama yapan Dankvert, bir süredir Türkiye'deki tarım üreticilerinin tesislerinde incelemeler yaptıklarını belirtti. Dankvert, "Sadece, üretimin başından sonuna oturmuş büyük üreticilerin ürünlerini serbest bırakacağız" dedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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