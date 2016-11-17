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rekora gazladı

Otomotiv rekora gazladı
Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, iç pazar satışlarının yaşanan olumsuzluklara rağmen geçen yılı yakalayacağını belirterek, "AB'deki toparlanmaya paralel olarak ı da artıyor. Geçen seneyi 992 bin adetle kapatmıştık, bu sene 1 milyonu geçeceğiz ilk defa ve 1 milyon 100 bin gibi ihracat adetlerine ulaşılması söz konusu" dedi. Hayri Erce, kredi faizlerindeki düşüşün araç satışlarına olumlu yansıdığını da dile getirdi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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