Otomotiv rekora gazladı

Otomotiv DistribütörleriDerneği GenelKoordinatörüHayri Erce,iç pazar satışlarınınyaşananolumsuzluklararağmen geçen yılı yakalayacağınıbelirterek, "AB'deki toparlanmayaparalel olarak otomotivihracatı da artıyor. Geçen seneyi992 bin adetle kapatmıştık,bu sene 1 milyonu geçeceğizilk defa ve 1 milyon 100bin gibi ihracat adetlerine ulaşılmasısöz konusu" dedi. HayriErce, kredi faizlerindeki düşüşünaraç satışlarına olumlu yansıdığınıda dile getirdi.
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