Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki darbecilere karşı direniş gösteren Ankara'nın Kazan ilçesinin adı Türk Hava Yolları'nın bir uçağına verilmişti. İlçenin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesinin ardından uçağın burnundaki yazı da değişti.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kazanlıların Akıncı Üssü'ndeki darbecilere karşı direnişlerinin ardından Türk Hava Yolları (THY), filosundaki TC-JVY tescilli Boeing 737-800 tipi uçağa 'Kazan' adını vermişti.
Kokpit'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 25 Ekim 2016 tarihli oturumunda 15 Temmuz'u resmi tatil olarak ilan edip, ilçenin adını da 'Kahramankazan' olarak değiştirdi. Bu gelişme üzerine THY de harekete geçti. Uçağın adına 'Kahraman' eklendi.
Söz konusu uçak, artık 'Kahramankazan' ismiyle uçuşlarını gerçekleştirmeye devam edecek.
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