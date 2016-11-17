Enflasyon zammı

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kuremeklisi, Ocak zammı için enflasyona kilitlenmiş durumda. Ocak zammını, 2016'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Ekonomi yönetimi, 2016 yılı enflasyonunun yüzde 7.5 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin Ocak zammı yüzde3.73 olacak. Bu tahmin, hükümetin 2017 yılı programında da yer aldı. Ancak kesin rakam, 3 Ocak'ta, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Emeklilere zamlar hemen yansıtılacak. Emekliler, Ocak ayında maaş ödeme günlerinde zamlı paralarını cebine koyacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Ayrıca emekliler, her ay, maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme (vergi ödemesi) alıyor. Bu ek ödeme maaşlarla birlikte ödeniyor. Ocak'ta maaşlar yükseleceği içinek ödeme de artacak. Halen maaşı bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 60 lira da ek ödeme alıyor. Yani emeklinin eline ayda bin 560 lira geçiyor. Ocak zammı yüzde 3.73 olursa, emeklinin maaşı bin 555lira 90 kuruşa yükselecek. Buna bağlı olarak ek ödeme tutarı da 62 lira23 kuruşa çıkacak. Emeklinin eline Ocak'tageçecek para (netmaaş + ek ödeme)bin 618 lira13 kuruş olacak.
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