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Enflasyon zammı

ve lerinin Ocak zammı için gözü, kulağı enflasyonda. Ekonomi yönetimi, % 7.5 olarak bekliyor. Bu durumda emeklilerin zammı % 3.73 olacak.

Enflasyon zammı
Yaklaşık 9 milyon ve si, Ocak zammı için enflasyona kilitlenmiş durumda. Ocak zammını, 2016'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Ekonomi yönetimi, 2016 yılı enflasyonunun yüzde 7.5 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olacak. Bu tahmin, hükümetin 2017 yılı programında da yer aldı. Ancak kesin rakam, 3 Ocak'ta, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Emeklilere zamlar hemen yansıtılacak. Emekliler, Ocak ayında maaş ödeme günlerinde zamlı paralarını cebine koyacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK
Ayrıca emekliler, her ay, maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme (vergi ödemesi) alıyor. Bu ek ödeme maaşlarla birlikte ödeniyor. Ocak'ta maaşlar yükseleceği için ek ödeme de artacak. Halen maaşı bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 60 lira da ek ödeme alıyor. Yani emeklinin eline ayda bin 560 lira geçiyor. Ocak zammı yüzde 3.73 olursa, emeklinin maaşı bin 555 lira 90 kuruşa yükselecek. Buna bağlı olarak ek ödeme tutarı da 62 lira 23 kuruşa çıkacak. Emeklinin eline Ocak'ta geçecek para (net maaş + ek ödeme) bin 618 lira 13 kuruş olacak.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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