Savunma Bakanlığı resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, yerli ve milli imkanlarla üretilen dünyanın en büyük 'Tank Çıkarma Gemisi' TCG Bayraktar, Marmara Denizi'nde ilk seyrine çıktığını belirtti.
TCG Bayraktar 2017 Şubat ayında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
İŞTE TCG BAYRAKTAR'IN ANA GÖREV VE KABİLİYETLERİ
Amfibi harekat ve ateş desteği
Doğal afet yardım görevleri
Araç ve personel taşima kabiliyeti ile birlik aktarimi
Komuta kontrol
İdari ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı
Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz harekat alanlari ile çevre ve uzak denizlerin uluslararasi sularında görev yapma kabiliyeti
Gündüz ve gece helikopter harekatı yapma kabiliyeti
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inşaallah bundan sonra da uçak gemisini yapacağız.
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