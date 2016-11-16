Savunma Bakanlığı resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, yerli ve milli imkanlarla üretilen dünyanın en büyük 'Tank Çıkarma Gemisi' TCG Bayraktar, Marmara Denizi'nde ilk seyrine çıktığını belirtti.

TCG Bayraktar 2017 Şubat ayında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.







İŞTE TCG BAYRAKTAR'IN ANA GÖREV VE KABİLİYETLERİ

Amfibi harekat ve ateş desteği

Doğal afet yardım görevleri

Araç ve personel taşima kabiliyeti ile birlik aktarimi





Komuta kontrol

İdari ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı

Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz harekat alanlari ile çevre ve uzak denizlerin uluslararasi sularında görev yapma kabiliyeti

Gündüz ve gece helikopter harekatı yapma kabiliyeti



