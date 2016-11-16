Yeniden yapılandırmada süre uzatıldı

Yasaya eklenen maddeyle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda değişiklik yapıldı.



Buna göre, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31 Ekim 2016 tarihi (bu tarih dahil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenecek.



Maddenin gerekçesinde de Kanun kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerce 30 günlük başvuru süresi gözden kaçırılarak 31 Ekim 2016 tarihinin başvuru süresinin son günü olarak algılanması nedeniyle süresinde başvuruların yapılamadığı ve bu nedenle Kanundan yararlanılamadığı anlaşıldığından gerek süresinde başvuruda bulunamayan gerekse başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere yeni bir hak verilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

DEV PROJELERDE YÜZDE 10 ÖDENEK ŞARTI KALKIYOR

Anayasa Mahkemesi; 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "kurulu gücü 500 mw üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattı'nın İyileştirilmesi, Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri" için, Kamu İhale Kanununun, "idarelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için ihaleye çıkmadan önce uyması gereken hususları" düzenleyen 62. maddesinde yer alan sınırlamaların uygulanmayacağı şeklindeki düzenlemeyi, "bütçe kanununa bütçe dışı hükümler konulamayacağı gerekçesiyle" iptal etmişti.

Kanunla, bu iptal gerekçesi doğrultusunda da düzenleme yapılıyor. Kamu İhale Kanununun 62. maddesinde, "yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projelerin ihale edilebilmesi için, ilk yıl için gerekli olan yüzde 10 ödenek şartının aranmamasına" yönelik düzenleme yapılarak, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi karşılanıyor.

ARAÇLAR SADECE MOTOR HACMİNE GÖRE VERGİLENDİRİLMEYECEK

Kanunla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (Il) sayılı listede yer alan mallar için; mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleyebilme; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirme ve kanuni oranına kadar çıkarma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

Böylece, bir aracın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidilerek, vergileme ölçütleri genişletiliyor. Otomobillerin ÖTV oranları, sadece motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına, taşıma kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı belirlenebilecek. Düzenlemeyle, bu konuları belirlemede Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

SGK'NIN PRİM GELİRİ ARTIYOR

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltiliyor.

Bu düzenlemeyle, sigortalılar için belirlenen günlük brüt asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazancı olan sigortalılardan daha fazla prim tahsil edilecek. Böylece, bu sigortalıların aylık net maaşında düşüş meydana gelecek, ancak emekli aylıklarında artış yaşanacak; SGK'nın da prim gelirleri artacak. Düzenlemeyle, 2017 yılında SGK'nın prim gelirlerinde yaklaşık 1,6 milyar lira artış meydana gelecek.

Maaşı tavandan bildirilen 4A kapsamında çalışan işçi sayısı 295 bin, 4B kapsamında ise 55 bin. Tavanın 6,5 kattan 7,5 kata çıkarılmasıyla, 4 bin 282 lira emekli aylığı alan işçinin maaşı 659 lira artışla (yüzde 15) 4 bin 941 liraya çıkacak.

ÖĞRENCİLERE BESLENME VE BARINMA YARDIMI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan öğrenciler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılabilecek. Bu yardım, bir öğretim yılında 9 ayı geçemeyecek.

Arazisi özel mülkiyette bulunan serbest bölgelerde, işletici şirketlerin yatırımlara tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları araziye ilişkin vergi yükü azaltılacak. İhracata yönelik taşıma işlerinde KDV istisnasına sahip olan yurt içindeki ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge kullanıcılarının durumları iyileştirilecek.

İKİ YENİ ÜNİVERSİTE

Genel Kurulda tasarıya 4 madde ihdas edildi.

Buna göre, İstanbul'da Plato Vakfı tarafından "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi" kurulacak.

Üniversite, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Mühendislik Fakültesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Plato Meslek Yüksek Okulundan oluşacak.

Plato Meslek Yüksekokulunun öğrencileri, öğretim elemanları ve mal varlığı da üniversiteye devredilecek.

Ayrıca İstanbul'da Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından "Fenerbahçe Üniversitesi" kurulacak.

Üniversite, Spor Bilimleri Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İletişim Fakültesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

YENİDEN YAPILANDIRMADA YENİ İMKAN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna da geçici madde eklendi.

Buna göre, kanundan yararlanmak için gerek süresinde başvuruda bulunmayan gerekse başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere yeni bir hak tanındı. Bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar mükelleflere yeniden başvuruda bulunabilme imkanı getirildi.

Bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti, ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenecek.

Öte yandan, Genel Kurulda, Türkiye ile Cezayir Arasında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına Ek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Statüsüne Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sıradaki tasarı ve teklifler için komisyon ve hükümet yerine oturmayınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.