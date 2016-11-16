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323 bin arttı

İstihdam 323 bin arttı
Türkiye'de oranı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, Ağustos'ta bir önceki aya göre de 0.6 puan arttı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi arttı ve 3 milyon 493 bin kişiye ulaştı. Ağustos'ta tarım dışı işsizlik 1.3 puanlık artışla yüzde 13.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.6 puanlık artışla yüzde 19.9 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1.2 puanlık artışla yüzde 11.5 oldu. Türkiye'de edilenlerin sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 323 bin kişi artarak 27 milyon 473 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 46.7 oldu.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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