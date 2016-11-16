İstihdam 323 bin arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, Ağustos'ta bir önceki aya göre de 0.6 puan arttı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi arttı ve 3 milyon 493 bin kişiye ulaştı. Ağustos'ta tarım dışı işsizlik 1.3 puanlık artışla yüzde 13.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.6 puanlık artışla yüzde 19.9 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1.2 puanlık artışla yüzde 11.5 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 323 binkişi artarak 27 milyon 473 binkişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 46.7 oldu.
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