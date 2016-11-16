İstifa edene tazminat

Çalışanların gelecek garantisi olarak gördüğü kıdem tazminatında pek çok kural bulunuyor. Yasalar işyerinde 1 yılı dolduranlara ve işten çıkartılanlara kıdemtazminatı verilmesini öngörüyor. Ancak çalışanlar, bazı durumlarda istifa etseler de kıdem tazminatı alabiliyor.
- Muvazzaf askerlik nedeniyle en az 1 yıl çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan işçilerin kıdem tazminatı alma hakları var.
- 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 3 bin 600 günü doldurmuşlarsa SGK'dan yazı alarak tazminat talep edebilir.
- Emeklilikleri dolanlar ayrılırken tazminatlarını alır.
- İş sözleşmesi sağlık nedeniyle feshedilip tazminat alınabiliyor. Ancak bunun 2 koşulu bulunuyor: İşinniteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatı için tehlike olursa. İşçinin sürekli olarak görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı bir hastalığa tutulursa.
- Kıdem tazminatı alınmasını sağlayacak iyi niyet dışı haller de şöyle: a) İşveren gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek suretiyle işçiyi yanıltırsa. b) İşveren işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. c) İşveren; işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiye ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse.
Evlenen kadınlar nikahtan sonra 1 yıl içinde kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunun için işverene, evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi ile başvurmak gerekiyor.
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