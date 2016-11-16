Eğitime 122 milyar TL

Hükümet, bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdı. 2017 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı'na 122milyar TL kaynak ile rekor eğitim bütçesi oluşturdu. Milli Eğitim Bakanıİsmet Yılmaz, eğitime ayrılan payın büyük bir kısmının derslik yapımına harcanacağını belirterek, tekli eğitim sistemine ağırlık verileceğini söyledi. Yılmaz, "Son yapılan atamalarla birlikte öğretmen sayısı 885 bin 357'den 903 bin 863'e yükseldi" dedi.
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