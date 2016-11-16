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e 122 milyar TL

Eğitime 122 milyar TL
Hükümet, bütçeden en yüksek payı e ayırdı. 2017 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı'na 122 milyar TL kaynak ile rekor eğitim bütçesi oluşturdu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitime ayrılan payın büyük bir kısmının derslik yapımına harcanacağını belirterek, tekli eğitim sistemine ağırlık verileceğini söyledi. Yılmaz, "Son yapılan atamalarla birlikte öğretmen sayısı 885 bin 357'den 903 bin 863'e yükseldi" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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