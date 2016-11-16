Dolarda rant oyunu

ABD seçimlerini ve başkanlık tartışmalarını fırsat bilen lobiler dolara saldırdı. Kur 3.30 TL’ye yükseldi. Asıl amacın Merkez Bankası’nın rezervini eritmek olduğu ortaya çıktı. Bakan Zeybekci ‘Bu oyuna gelmeyiz’ dedi
Dolarda yine lobiler devrede. MerkezBankası'nın döviz rezervlerini azaltmak isteyen lobiler, dolara yüklendi. 3.30 TL'ye kadar çıkan dolar karşısında ise EkonomiBakanı NihatZeybekci, döviz kurlarına müdahale etmeyeceklerini, endişe gerektiren bir şey olmadığını söyledi. Türkiye İhracatçılarMeclisi'nin (TİM), EkonomiBakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği İhracatZirvesi'nde konuşan Zeybekci, kur artışının ekonomiye etkisinin olacağına dikkati çekerek, "Enflasyonla ilgili kısa dönemde bir etkisi var mıdır, vardır. Kur artışı sebebiyle bütün girdileri TL olmak durumunda olan şirketlerimizin, kuruluşlarımızın, borçlarını dövize bağladıklarında uğradıkları zararı da biliyoruz. Ama bu, geçmişi kısa dönemli zararlardır" dedi. Spekülatif amaçlı birilerinin bu oyunlarına girmeyeceklerini vurgulayan Zeybekci, "Girersek, önemli zararlar görürüz. O zarara Türkiye'de müsaade etmeyeceğiz. Türkiye ekonomisi speküleedilerek birilerinin rant kapısıhaline gelmeyecek. 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiği bir döneme asla dönmeyeceğiz. Türkiye ekonomisi toplanan 100 liralık verginin 11 lirasının faize gittiği bugünden mutlaka daha iyiye de gidecek" diye konuştu. Zeybekci, AB'ye üyelik ile ilgili de "AB vazgeçilmez değil. Bizim için vazgeçilmez olan AB standartlarını tutturmak" dedi.
ENFLASYON% 7.5 OLUR Maliye BakanıNaci Ağbal, "Enflasyongerçekleşmesini yıl sonuitibarıyla yüzde 7.5seviyesinde görüyoruz"diyerek, önümüzdekiyıllarda da enflasyonu dahaaşağı seviyelere çekmeimkanına kavuşacaklarınıvurguladı. Önceki yıllarakıyasla cari açıkta yüzde4'lere inen gelişmeningörüldüğünü belirtenAğbal, "Önümüzdekiyıllarda yapacağımız yapısalreform neticesinde cariaçığın milli gelire oranınıyüzde 3.5'e indirmeyihedefliyoruz" dedi.
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