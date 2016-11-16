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da rant oyunu

ABD seçimlerini ve başkanlık tartışmalarını fırsat bilen ler a saldırdı. Kur 3.30 TL’ye yükseldi. Asıl amacın ’nın rezervini eritmek olduğu ortaya çıktı. Bakan Zeybekci ‘Bu oyuna gelmeyiz’ dedi

Dolarda rant oyunu
Dolarda yine ler devrede. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini azaltmak isteyen lobiler, a yüklendi. 3.30 TL'ye kadar çıkan dolar karşısında ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarına müdahale etmeyeceklerini, endişe gerektiren bir şey olmadığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği İhracat Zirvesi'nde konuşan Zeybekci, kur artışının ekonomiye etkisinin olacağına dikkati çekerek, "Enflasyonla ilgili kısa dönemde bir etkisi var mıdır, vardır. Kur artışı sebebiyle bütün girdileri TL olmak durumunda olan şirketlerimizin, kuruluşlarımızın, borçlarını dövize bağladıklarında uğradıkları zararı da biliyoruz. Ama bu, geçmişi kısa dönemli zararlardır" dedi. Spekülatif amaçlı birilerinin bu oyunlarına girmeyeceklerini vurgulayan Zeybekci, "Girersek, önemli zararlar görürüz. O zarara Türkiye'de müsaade etmeyeceğiz. Türkiye ekonomisi speküle edilerek birilerinin rant kapısı haline gelmeyecek. 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiği bir döneme asla dönmeyeceğiz. Türkiye ekonomisi toplanan 100 liralık verginin 11 lirasının faize gittiği bugünden mutlaka daha iyiye de gidecek" diye konuştu. Zeybekci, AB'ye üyelik ile ilgili de "AB vazgeçilmez değil. Bizim için vazgeçilmez olan AB standartlarını tutturmak" dedi.

ENFLASYON % 7.5 OLUR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Enflasyon gerçekleşmesini yıl sonu itibarıyla yüzde 7.5 seviyesinde görüyoruz" diyerek, önümüzdeki yıllarda da enflasyonu daha aşağı seviyelere çekme imkanına kavuşacaklarını vurguladı. Önceki yıllara kıyasla cari açıkta yüzde 4'lere inen gelişmenin görüldüğünü belirten Ağbal, "Önümüzdeki yıllarda yapacağımız yapısal reform neticesinde cari açığın milli gelire oranını yüzde 3.5'e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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