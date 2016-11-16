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rekor tazeledi

, TL karşısında FED beklentileriyle 3.32'yi de aşarak tarihi rekorunu tazeledi.

Dolar rekor tazeledi
Güne 2,2870 seviyesinden başlayan /TL, bazı FED yetkililerinin açıklamaları Aralık'ta faiz artışı olacağı beklentileriyle güçlenerek rekor tazeledi. Sabah saatlerinden itibaren güçlenen diğer para birimlerine karşı güçlenen dolar, TL karşında da yükselişini sürdürerek 3,32'yi aştı. Kur, şu sıralarda 3,3150 seviyesinden işlem görüyor.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 14:57
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