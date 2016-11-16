Dışardan 150 bin içerden 1 milyon $

Kanada Toronto'da yaşayan 96 yaşındaki terzinin, dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev görüntüsü çizen dairesi, içeriye giren herkesi şaşırtıyor. Civarındaki evler 150 bin dolar ancak ederken, terzinin evini 1 milyon dolara satışa çıkarması merak konusu oldu. Evin içini gezenler ise "Az bile istemiş" dedi. Ev sahibi, evini 1950-1960 arasında dekore ederken her ayrıntıyı düşünmüş. Retro ve minimalist tarzdaki ev; perdesinden halısına, koltuğundan mobilyasına, çerçevesinden havlulara kadar tek tek düşünülerek dekore edilmiş. Metalik duvar kağıdı, modern barok baskılar, renkli halı ve neo-süslü detayların bulunduğu ev, dekore edildiği yıllardaki orjinalliğini tam anlamıyla koruyor. 1950'lerin ruhunu günümüze yansıtan evde antika eşyalar da bulunuyor. Orjinalliği,antika detayları ve1950'li yılları yaşatması ile ev, 1 milyon doları olan meraklılarını bekliyor.
* Ev sahibi, geniş salonu ahşap ağırlıklı dekore etmiş, bir de bar yaptırmış.
* Evin görkemi daha kapıdan girişte başlıyor. Antika eşyalar da dekorasyonu tamamlıyor.
* Pembe rengin hakim olduğu mutfak, bahar havasını yansıtıyor.
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