Çin’de moda Türkiye!

Turizmciler, Çin heyecanı yaşıyor. Çin DışişleriBakanı Vang Yi, '2018'de Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' düzenlenmesi talebinin ülkelerinde olumlu karşılandığını açıkladı; turizmciler sevindi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı BaşaranUlusoy, "Çin'de 2018'in 'Türkiye yılı' ilan edilmesi, ülkemizin Çin'de daha geniş kitlelerce tanınması ve ülkemize gelen Çinli turistlerin artması bakımından büyük önem arz etmektedir" dedi. Ulusoy, şunları kaydetti: "Birlik olarak dünyanın dört bir yanında ülkemizin tanıtımı ve ülkemize daha çok turist gelmesinin sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde birçok etkinlik ve tanıtım faaliyeti düzenlemekteyiz. Önümüzdeki ay İzmir'de TÜRSABİZFAŞ ortaklığında 10'uncu kez gerçekleştirilen Travel Turkey Fuarı'nda Çin'den gelen 'Hosted Buyer'ları ağırlayacağız. Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve THY işbirliğinde 2017 yılındaÇin'de Türkiye'yi tanıtanönemli workshop etkinlikleri düzenleyeceğiz."
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